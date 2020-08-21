Динамо представило выездную форму, в которой откроет сезон УПЛ (фото)

Комплект имеет отличия по сравнению с домашним вариантом.

Киевское "Динамо" представило выездную форму, в которой команда будет выступать в новом сезоне.

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Форма была разработана компанией New Balance и представлена вслед за домашним комплектом, который сделан в белом цвете с синими полосами.

Гостевой комплект будет синим с голубыми полосами. Именно в нем команда сыграет в первом туре нового сезона УПЛ против "Олимпика".

В презентации приняли участие Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук, Денис Попов, Богдан Леднев и Георгий Бущан.

"Это - наша новая полоса. Это - наши традиции. Это - наша команда. Это - наш город. Киев - это мы!", - сказано в заявлении клуба.

Также у "Динамо" появится третий комплект формы, который будет представлен позже.

"Динамо": перед стартом сезона

Новый сезон "Динамо" начнет с новым главным тренером - экс-наставником "Шахтера" Мирчей Луческу.

Сезон стартует для киевлян 21 августа. В первом туре УПЛ "Динамо" сыграет с "Олимпиком". Далее 25 августа киевляне проведут матч за Суперкубок Украины против "Шахтера".

В рамках подготовки к сезону "Динамо" провело ряд контрольных матчей. Киевляне со счетом 3:0 разгромили "Верес", затем уступили "Десне" (1:2), а в третьем поединке легко расправились с "Полесьем" (5:1).

Перед стартом сезона Игорь Суркис назвал две главные задачи Луческу в "Динамо".

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Автор: Данил Слесь