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"Новая полоса в истории клуба": Динамо представило домашнюю форму на следующий сезон (фото)

13:24, 20 августа 2020
Футбол
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Новая форма Динамо / фото Динамо Киев

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Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Форма разработана компанией New Balance.

На белых футболках с нового сезона появятся сине-голубые полосы.

В презентации формы приняли участие Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук, Денис Попов, Богдан Леднев и Георгий Бущан.

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб - не исключение. Однако самое важное - это двигаться к новым победам и свершениям. Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба", - говорится в сообщении клуба.

фото Динамо Киев
фото Динамо Киев
фото Динамо Киев

В "Динамо" также отметили, что в выездном комплекте команды на синей футболке будут голубые полосы. Кроме того, у "Динамо" появится третий комплект формы.

"Динамо": перед стартом сезона

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Автор: Антон Дударь

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