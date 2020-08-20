"Новая полоса в истории клуба": Динамо представило домашнюю форму на следующий сезон (фото)

Киевляне будут играть в форме с горизонтальными полосками.

Киевское "Динамо" представило комплект домашней формы команды на сезон 2020-2021.

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Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Форма разработана компанией New Balance.

На белых футболках с нового сезона появятся сине-голубые полосы.

В презентации формы приняли участие Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук, Денис Попов, Богдан Леднев и Георгий Бущан.

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб - не исключение. Однако самое важное - это двигаться к новым победам и свершениям. Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба", - говорится в сообщении клуба.

В "Динамо" также отметили, что в выездном комплекте команды на синей футболке будут голубые полосы. Кроме того, у "Динамо" появится третий комплект формы.

"Динамо": перед стартом сезона

Новый сезон "Динамо" начнет с новым главным тренером - экс-наставником "Шахтера" Мирчей Луческу.

Сезон стартует для киевлян 21 августа. В первом туре УПЛ "Динамо" сыграет с "Олимпиком". Далее 25 августа киевляне проведут матч за Суперкубок Украины против "Шахтера".

В рамках подготовки к сезону "Динамо" провело ряд контрольных матчей. Киевляне со счетом 3:0 разгромили "Верес", затем уступили "Десне" (1:2), а в третьем поединке легко расправились с "Полесьем" (5:1).

Перед стартом сезона Игорь Суркис назвал две главные задачи Луческу в "Динамо".

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Автор: Антон Дударь