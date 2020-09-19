"Динамо" в 3-м туре чемпионата Украины будет принимать львовян.

В рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" 19 сентября будет принимать "Львов". Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".

Начало встречи - в 19.30.

В двух стартовых турах УПЛ "Динамо" под руководством Мирчи Луческу набрало 4 очка. Киевляне сперва разгромили "Олимпик" (4:1), а затем не смогли забить "Десне" (0:0).

"Львов" пока провел только один матч. Игра 1-го тура против "Миная" была перенесена, а во 2-м туре подопечные Георгия Цецадзе разгромно проиграли "Колосу" (0:4).

В прошлом сезоне команды встречались в УПЛ дважды. "Динамо" оба раза разгромило соперника - 3:0 и 4:0.

УПЛ, 3-й тур

Динамо - Львов

Видеотрансляция матча

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Автор: Антон Дударь