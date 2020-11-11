Футболисты "Динамо", которые не отправились в национальные сборные, 11 ноября сдали тесты на коронавирус.
Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
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Восемь игроков, которые ранее были инфицированы, сдали отрицательные тесты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.
В то же время Александр Андриевский и Артем Шабанов, которые ранее были здоровы, сдали положительные тесты.
Также подтвердился положительный результат теста у Дениса Попова, а из расположения молодежной сборной Украины вернулся Руслан Нещерет, также заразившийся COVID-19.
Все инфицированные футболисты "чувствуют себя удовлетворительно". Они находятся на самоизоляции.
Коронавирус в "Динамо": главное
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.
- Из-за ситуации в клубе с коронавирусом "Динамо" пришлось играть в ослабленном составе против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 1:2.
- Перед недавним матчем "Шахтером" COVID-19 также подтвердился у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всего с "горняками" из-за заражения не сыграли 12 футболистов - помимо Супряги, это Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Георгий Бущан и Денис Бойко.
- "Шахтеру" без ряда игроков "Динамо" проиграло со счетом 0:3, а главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что в матче "выиграл коронавирус".
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