Игроки киевского клуба прошли очередное тестирование.

Футболисты "Динамо", которые не отправились в национальные сборные, 11 ноября сдали тесты на коронавирус.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Читайте также"Наконец-то мой тест негативный": второй голкипер Динамо выздоровел от COVID-19

Восемь игроков, которые ранее были инфицированы, сдали отрицательные тесты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

В то же время Александр Андриевский и Артем Шабанов, которые ранее были здоровы, сдали положительные тесты.

Также подтвердился положительный результат теста у Дениса Попова, а из расположения молодежной сборной Украины вернулся Руслан Нещерет, также заразившийся COVID-19.

Все инфицированные футболисты "чувствуют себя удовлетворительно". Они находятся на самоизоляции.

Коронавирус в "Динамо": главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь