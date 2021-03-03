Киевлян от вылета спас Денис Бойко.

В рамках 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Колос". Киевляне пробились в полуфинал турнира.

В основное время матча "Динамо" создало ряд моментов и было ближе к голу, но и Денису Бойко в первом тайме пришлось спасать киевлян после удара Дениса Антюха.

По ходу первого тайма "Динамо" осталось без своего лидера Виктора Цыганкова, который получил травму.

В середине второго тайма арбитр показал красную карточку главному тренеру "Колоса" Руслану Костышину, который выбежал на поле и слишком активно высказывал претензии арбитру. В итоге он отправился на трибуны.

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В серии пенальти "Колос" мог побеждать, но после двух неудач "Динамо" Денис Бойко среагировал сперва на четвертый, а затем и на пятый удары соперников. В шестых ударах Александр Андриевский вывел киевлян вперед, а Олег Ильин пробил выше ворот.

"Динамо" - "Колос" - 0:0 (4:3 по пенальти)

Серия пенальти: Шапаренко - 1:0, Ориховский - 1:1, Супряга - 2:1, Петров - 2:2, Родригес - 3:2, Милько - 3:3, Леднев - 3:3 (мимо), Задоя - 3:3 (вратарь), Караваев - 3:3 (вратарь), Гавриш - 3:3 (вратарь), Андриевский - 4:3, Ильин - 4:3 (выше ворот)

"Динамо": Бойко, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко (Тымчик, 116), Сидорчук (Андриевский, 116), Цыганков (Родригес, 25), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Леднев, 67), Беседин (Супряга, 96)

"Колос": Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Нгамба, 90+2), Задоя, Данфа (Ильин, 74), Д. Костышин (Милько, 115), Антюх, Лысенко (Ориховский, 81)

Предупреждения: Де Пена, Родригес - Золотов, Д. Костышин, Богданов, Черноморец.

Видео серии пенальти

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины запланирована на 4 марта, а матчи этой стадии будут сыграны 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

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Автор: Антон Дударь