Звезды футбола выразили любовь покойной легенде.

Представители футбольного мира отреагировали на смерть легенды футбола - аргентинца Диего Марадоны.

Клубы, бывшие и действующие футболисты и простые болельщики опечалены известием о кончине одного из символов футбола.

Легендарный Пеле трогательно высказался по поводу трагедии:

"Уверен, что однажды мы вместе сыграем в футбол на небесах", - передает слова бразильца Reuters.

Заявление сделал соотечественник Марадоны - капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси:

"Это печальный день для аргентинцев и всего футбола. Марадона покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. С теплотой храню в памяти моменты проведенного времени вместе. Мои соболезнования семье и друзьям Диего. Покойся с миром", - цитирует нападающего Goal.com.

Криштиану Роналду разместил совместное фото с Марадоной и оставил сообщение в Twitter:

"Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших на этом свете. Бесподобный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставил наследие и пустоту, которую никогда ничем не заполнить. Покойся с миром, мастер. Тебя никогда не забудут".

Известный украинский футболист и тренер Александр Заваров в комментарии "Чемпионату" вспомнил, что встречался с Марадоной на поле:

"Неоднократно играл против Диего, хочу выразить соболезнования. Как-то это всё неожиданно и непонятно... Сегодня уже не важно, что было в наших матчах, это история. Главное, чтобы его семья и близкие были здоровы. Жалко, что он так рано ушел из жизни".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил вклад Марадоны в футбол:

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда".

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо: "Дон Диего. Друг, я скучаю по тебе".

Пресс-служба "Наполи" не нашла подходящих слов, чтобы описать всю горечь от потери легенды клуба:

"Все ждут наших слов. Но какими словами мы можем описать всю боль, которую испытываем? Настало время слез, а после будут слова".

Бывший футболист сборной Аргентины и "Наполи" Эсекьель Лавесси:

"Вы позволили миру увидеть, как можно обрести счастье с мячом. Спасибо за все, Диего".

"Покойся с миром, легенда", - сказано в сообщении французского ПСЖ.

Утрату прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин:

"Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одного из величайших игроков в футболе и настоящей иконы. Он достиг величия как великолепный игрок, который обладал гениальностью и харизмой".

Диего Марадона: главное

Диего Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.

Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.

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Перевод: Данил Слесь