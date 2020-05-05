Клуб УПЛ предложил провести все матчи топ-шестерки чемпионата в Киеве

"Десна" обратилась к клубам УПЛ с предложением доиграть турнир в столице.

Черниговская "Десна" направила письмо в Украинскую Премьер-лигу с предложением провести оставшиеся девять туров чемпионата в топ-шестерке в Киеве.

Об этом вFacebook сообщил президент черниговского клуба Владимир Левин.

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"Учитывая ограниченное количество времени, игры в условиях три через три, и формат самого турнира, уверены, что матчи должны пройти в одном городе", - отметил Левин.

"Киев - идеальное для этого место. Есть три сертифицированных стадиона, достаточно тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути три команды из шести уже находятся в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо"). Также немаловажный фактор - трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе ВАР, которая у нас сейчас всего одна.

Ну и главный аргумент - безопасность игроков, тренеров и официальных лиц матчей - пойдут ли им на пользу постоянные переезды? Не важно, будь это самолет, автобус или поезд. Потому давайте сделаем все правильно - мы должны учитывать все факторы, и доиграть чемпионат в одном городе, имея равные условия", - подчеркнул президент "Десны".

Напомним, УПЛ может возобновиться 30 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что матчи топ-шестерки УПЛ могут пройти в Киеве, а матчи нижней шестерки - во Львове или Днепре.