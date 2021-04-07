Чемпионат Украины будет доигран в сжатые сроки.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попросил доиграть сезон в УПЛ сжатые сроки, чтобы у национальной команды было больше времени на подготовку к Евро-2020.

В сборной Украины хотели бы, чтобы УПЛ завершилась на неделю раньше - не 16 мая, как запланировано, а 9 мая.

Как сообщил в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас, большинство клубов УПЛ проголосовало за то, чтобы пойти навстречу сборной Украины, и согласилось доиграть чемпионат в сжатые сроки.

Читайте также"Интрига мертва": Маркевич считает, что Динамо не упустит чемпионство

Окончательное решение предстоит утвердить исполкому УАФ. По словам журналиста, это решение "в данном случае формальное".

"Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение", - подтвердил информацию исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире "Футбол 1".

Таким образом, предпоследний тур УПЛ будет смещен на 5 мая, а последний (26-й) состоится 9 мая.

Всего в УПЛ осталось сыграть шесть туров.

Напомним также, что на 12 мая 2021 года запланирован финал Кубка Украины.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи в Румынии пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь