Матч Днепр-1 - Динамо перенесен в Киев / фото ФК Динамо Киев

В пятницу, 30 октября, стартует восьмой тур Украинской Премьер-лиги.

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Тур откроет встреча донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" в Киеве. "Динамо", в свою очередь, должно было сыграть в гостях у "Днепра-1" днем позже, но киевляне попросили УПЛ перенести игру в столицу.

Матч "Ингулец" - "Заря" будет проходить в Запорожье по инициативе луганского клуба.

Расписание матчей

30 октября

19.00. "Шахтер" - "Мариуполь" 

Трансляция - "Футбол 1"

1 ноября

14.00. "Колос" - "Олимпик" 

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Десна" 

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Динамо"

Трансляция - УНИАН ТВ

2 ноября

14.00. "Минай" - "Рух" 

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Львов" - "Ворскла" 

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Ингулец" - "Заря" 

Трансляция - "Футбол 1"

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

  • С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Турнир завершится 15 мая.
  • После семи туров гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 5 голов.
  • "Львов" и "Минай" провели на один матч меньше, так как их встреча была перенесена из-за коронавируса.

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Автор: Данил Слесь