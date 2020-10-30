"Шахтер" и "Динамо" проведут свои матчи в Киеве.

В пятницу, 30 октября, стартует восьмой тур Украинской Премьер-лиги.

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Тур откроет встреча донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" в Киеве. "Динамо", в свою очередь, должно было сыграть в гостях у "Днепра-1" днем позже, но киевляне попросили УПЛ перенести игру в столицу.

Матч "Ингулец" - "Заря" будет проходить в Запорожье по инициативе луганского клуба.

Расписание матчей

30 октября

19.00. "Шахтер" - "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

1 ноября

14.00. "Колос" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Динамо"

Трансляция - УНИАН ТВ

2 ноября

14.00. "Минай" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Львов" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Ингулец" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Турнир завершится 15 мая.

После семи туров гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 5 голов.

"Львов" и "Минай" провели на один матч меньше, так как их встреча была перенесена из-за коронавируса.

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Автор: Данил Слесь