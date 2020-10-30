В пятницу, 30 октября, стартует восьмой тур Украинской Премьер-лиги.
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Тур откроет встреча донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" в Киеве. "Динамо", в свою очередь, должно было сыграть в гостях у "Днепра-1" днем позже, но киевляне попросили УПЛ перенести игру в столицу.
Матч "Ингулец" - "Заря" будет проходить в Запорожье по инициативе луганского клуба.
Расписание матчей
30 октября
19.00. "Шахтер" - "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
1 ноября
14.00. "Колос" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Александрия" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Днепр-1" - "Динамо"
Трансляция - УНИАН ТВ
2 ноября
14.00. "Минай" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Львов" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Ингулец" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
УПЛ 2020-2021: что нужно знать
- С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Турнир завершится 15 мая.
- После семи туров гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 5 голов.
- "Львов" и "Минай" провели на один матч меньше, так как их встреча была перенесена из-за коронавируса.
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