Суперкубок УЕФА будет разыгран в 46-й раз / фото uefa.com
В матче за Суперкубок УЕФА-2021 сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал".
"Челси" сразится за трофей на правах победителя Лиги чемпионов, а "Вильярреал" - как триумфатор Лиги Европы.
Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте. Эта арена может вместить 18 тысяч 500 зрителей.
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В прошлом году обладателем трофея стала "Бавария", которая обыграла "Севилью" (2:1).
Суперкубок УЕФА-2021: цифры и факты
- Это будет 46-й розыгрыш Суперкубка Европы в истории.
- "Челси" будет играть в Суперкубке в пятый раз в истории и может выиграть трофей во второй раз. Впервые "синие" выиграли этот титул в 1998 году.
- Для "Вильярреала" это будет дебютный матч за Суперкубок.
- Тренер "Вильярреала" Унаи Эмери уже трижды боролся за Суперкубок Европы, но пока не выиграл трофей ни разу.
- В финале Лиги чемпионов 2020-2021 "Челси" со счетом 1:0 обыграл "Манчестер Сити". "Вильярреал" в финале ЛЕ по пенальти одолел "Манчестер Юнайтед".
- На проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021 претендовал стадион "Металлист" в Харькове, но УЕФА отдал предпочтение Белфасту.
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