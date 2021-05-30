"Челси" и "Вильярреал" поспорят за евротрофей.

В матче за Суперкубок УЕФА-2021 сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал".

"Челси" сразится за трофей на правах победителя Лиги чемпионов, а "Вильярреал" - как триумфатор Лиги Европы.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте. Эта арена может вместить 18 тысяч 500 зрителей.

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В прошлом году обладателем трофея стала "Бавария", которая обыграла "Севилью" (2:1).

Суперкубок УЕФА-2021: цифры и факты

Это будет 46-й розыгрыш Суперкубка Европы в истории.

"Челси" будет играть в Суперкубке в пятый раз в истории и может выиграть трофей во второй раз. Впервые "синие" выиграли этот титул в 1998 году.

Для "Вильярреала" это будет дебютный матч за Суперкубок.

Тренер "Вильярреала" Унаи Эмери уже трижды боролся за Суперкубок Европы, но пока не выиграл трофей ни разу.

В финале Лиги чемпионов 2020-2021 "Челси" со счетом 1:0 обыграл "Манчестер Сити". "Вильярреал" в финале ЛЕ по пенальти одолел "Манчестер Юнайтед".

На проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021 претендовал стадион "Металлист" в Харькове, но УЕФА отдал предпочтение Белфасту.

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Автор: Антон Дударь