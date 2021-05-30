Лондонский клуб в финале одолел "Манчестер Сити".

Лондонский "Челси" стал победителем Лиги чемпионов 2020-2021.

В финальном матче, который состоялся в Порту, "синие" минимально обыграли "Манчестер Сити".

Судьбу трофея решил гол Кая Хаверца, забитый в первом тайме - 1:0.

В составе "Манчестер Сити" весь матч на поле провел украинец Александр Зинченко, однако он остался без трофея.

Фотогалерея матча и церемонии награждения от REUTERS.

Читайте такжеЗинченко - без трофея: Челси обыграл Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов (видео)

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь