Лондонский "Челси" стал победителем Лиги чемпионов 2020-2021.
В финальном матче, который состоялся в Порту, "синие" минимально обыграли "Манчестер Сити".
Судьбу трофея решил гол Кая Хаверца, забитый в первом тайме - 1:0.
В составе "Манчестер Сити" весь матч на поле провел украинец Александр Зинченко, однако он остался без трофея.
Фотогалерея матча и церемонии награждения от REUTERS.
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Манчестер Сити - Челси: итоги финала
- "Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.
- "Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.
- В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)
Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.
Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.
Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0).
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