"Челси" и "Атлетико" в Лондоне определят четвертьфиналиста ЛЧ.

17 марта на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне встретятся местный "Челси" и мадридский "Атлетико". Команды повторно встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Челси" -"Атлетико".

Челси - Атлетико: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Первая встреча команд состоялась 23 февраля и завершилась победой "Челси" со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Жиру.

Челси - Атлетико: прогноз букмекеров

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Челси - Атлетико

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:

"У нас одна задача - выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й - такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать "Челси" свой футбол".

Главный тренер "Челси" Томас Тухель:

"Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть "Атлетико", однако это наш план".

Перед этим матчем оба коллектива расписали нулевые ничьи в выездных поединках. "Челси" в АПЛ разошелся миром с "Лидсом", а "Атлетико" в чемпионате Испании не смог одолеть "Хетафе".

Текущая форма команд:

Рассудит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем