17 марта на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне встретятся местный "Челси" и мадридский "Атлетико". Команды повторно встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Челси" -"Атлетико".
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Начало встречи - в 22.00.
Первая встреча команд состоялась 23 февраля и завершилась победой "Челси" со счетом 1:0 благодаря голу Оливье Жиру.
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Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Челси - Атлетико
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:
"У нас одна задача - выиграть. Нужно диктовать сопернику свои условия и постараться добиться победы. Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й - такое развитие событий вполне реально. Но важно навязать "Челси" свой футбол".
Главный тренер "Челси" Томас Тухель:
"Перед нам стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть "Атлетико", однако это наш план".
Перед этим матчем оба коллектива расписали нулевые ничьи в выездных поединках. "Челси" в АПЛ разошелся миром с "Лидсом", а "Атлетико" в чемпионате Испании не смог одолеть "Хетафе".
Текущая форма команд:
Рассудит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
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