"Челси" с новым тренером пропустил всего 2 гола в 12 матчах.

17 марта состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и мадридским "Атлетико". Поединок пройдет на "Стэмфорд Бридж" в столице Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Атлетико.

Букмекеры видят в этом поединке фаворитом "Челси".

На победу мадридцев дается коэффициент 3,60, на ничью - 3,38, а на успех "Челси" - 2,26.

В то же время "синие" являются фаворитами на выход в четвертьфинал. Букмекеры выставили на их проход коэффициент 1,25, а на "Атлетико" - 3,75.

"Челси" - "Атлетико": перед матчем

В первой встрече "Челси" победил со счетом 1:0. Победный мяч на 68-й минуте забил фантастическим ударом через себя французский форвард Оливье Жиру.

Накануне матча обе команды неудачно сыграли в национальных чемпионатах. Примечательно, что оба коллектива расписали нулевые ничьи в выездных поединках. "Челси" в АПЛ разошелся миром с "Лидсом", а "Атлетико" в чемпионате Испании не смог одолеть "Хетафе".

Рассудит матч итальянская бригада арбитров, возглавляемая Даниэле Орсато.

"Челси" с новым тренером Томасом Тухелем за 12 поединков ни разу не проиграл. В активе "аристократов" 8 побед при 3-х ничьих. "Атлетико" в свою очередь является одной из двух команд, которая прошла в плей-офф Лиги чемпионов, имея отрицательную разницу забитых-пропущенных голов на групповом этапе. Другой такой коллектив - немецкий "Лейпциг", который уже выбыл из соревнований.

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Автор: Будрин Артем