Лондонцам необходимо удержать перевес, добытый в гостях.

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Атлетико". Команды сыграют на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Атлетико.

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Челси - Атлетико: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция дуэли английского и испанского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Также в прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Челси - Атлетико: перед матчем

В первой встрече "Челси" победил со счетом 1:0. Победный мяч на 68-й минуте забил ударом через себя французский форвард Оливье Жиру.

Накануне матча обе команды неудачно сыграли в национальных чемпионатах. Примечательно, что оба коллектива расписали нулевые ничьи в выездных поединках. "Челси" в АПЛ разошелся миром с "Лидсом", а "Атлетико" в чемпионате Испании не смог одолеть "Хетафе".

Рассудит матч итальянская бригада арбитров, возглавляемая Даниэле Орсато.

"Челси" с новым тренером Томасом Тухелем за 12 поединков ни разу не проиграл. В активе "аристократов" 8 побед при 3-х ничьих.

"Атлетико" является одной из двух команд, которая прошла в плей-офф Лиги чемпионов, имея отрицательную разницу забитых-пропущенных голов на групповом этапе. Другой такой коллектив - немецкий "Лейпциг", который уже выбыл из соревнований.

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Автор: Антон Дударь