Лондонцы с новым наставником демонстрируют отличные результаты.

Лондонский "Челси" обыграл мадридский "Атлетико" в домашнем для себя матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм оказался довольно закрытым. Лондонцы больше владели мячом, "матрасники" отдали инициативу, однако моментов было мало на две команды.

На 34-й минуте подопечные Томаса Тухеля провели поразительную контратаку и после комбинации, которую разыграли Кай Хаверц, Тимо Вернер и Хаким Зиеш "Челси" вышел вперед. Именно последний из этого трио завершил атаку метким выстрелом в сетку ворот. Для 27-летнего марокканца это уже второй гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Во втором тайме наиболее ярким моментом стало удаление центрального защитника "Атлетико" Душана Савича. На 82-й минуте 30-летний черногорец получил прямую красную карточку за грубый фол.

27-летний бразильский защитник Эмерсон вышел на замену на 93-й минуте и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот.

"Челси" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 94

"Атлетико": Облак, Лоди (Эрмосо, 46), Савич, Хименес, Триппьер (Лемар, 69), Коке, Сауль, Карраско (Дембеле, 54), Льоренте, Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 59)

"Челси": Менди, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Ковачич, Канте, Зиеш (Пулишич, 77), Вернер (Хадсон-Одой, 83), Хаверц (Эмерсон, 93)

Удаление: Савич, 82 (красная карточка)

Видеообзор матча от Volia Sport.

"Челси" - "Атлетико": итоги матча

"Атлетико" и "Челси" 9-й раз встречались в еврокубках. Лондонцы одержали четвертую победу при двух поражениях и трех ничьих.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан хавбек "Челси" Хаким Зиеш (оценка - 7,9).

"Челси" с новым тренером Томасом Тухелем за 13 поединков ни разу не проиграл. В активе "аристократов" 10 побед при 3-х ничьих. Поражает то, что лишь 2 гола пропустили лондонцы при новом тренере.

"Атлетико" в свою очередь является одной из двух команд, которая прошла в плей-офф Лиги чемпионов, имея отрицательную разницу забитых-пропущенных голов на групповом этапе. Другой такой коллектив - немецкий "Лейпциг", который уже выбыл из соревнований. Теперь и "матрасники" тоже выбыли.

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Автор: Будрин Артем