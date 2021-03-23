43-летний ветеран "Ювентуса" своей харизмой вдохновляет голкипера "бело-синих".

Экс-капитан сборной Италии по футболу и нынешний вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обратился в видеоролике к своему коллеге по амплуа - голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Георгию Бущану.

"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь, ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню наше знакомство, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно".

"Подумал, что ты - такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное - впереди. Желаю достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", - мотивировал легендарный футболист 26-летнего украинца.

Джанлуиджи Буффон: карьера и достижения

Буффон начинал карьеру в "Парме", а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.

Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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Автор: Будрин Артем