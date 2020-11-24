Боруссия М - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" проведут один из ключевых поединков в группе.

25 ноября донецкий "Шахтер" на выезде встретится с "Боруссией" Менхенгладбах в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер. Читайте такжеБоруссия М - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Боруссия М - Шахтер: где смотреть матч онлайн В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Начало - в 19.55. В 19.00 начнется программа "Ночь Лиги чемпионов", посвященная предстоящей игре. Также трансляцию можно найти по подписке на медиасервисе MEGOGO. "Боруссия" Менхенгладбах - "Шахтер": перед матчем Матч "Боруссия" М - "Шахтер" состоится на арене "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе. Начало - в 19.55.

Главным арбитром поединка назначен турок Джюнейт Чакыр. Он работал на матче "Шахтера" с "Порту" (2:2) в группе Лиги чемпионов сезона 2014-2015.

После первого круга дончане, набрав 4 очка, занимают второе место в группе B.

В прошлых матчах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0), а 3 ноября был разгромлен "Боруссией" М в Киеве - 0:6.

"Боруссия" - лидер группы. Команда опережает "горняков" на одно очко. В первом круге гладбахцы помимо разгромной победы над "Шахтером" дважды сыграли вничью со счетом 2:2 - с "Интером" и "Реалом".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру не будет присутствовать на матче из-за дисквалификации. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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