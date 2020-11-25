25 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер.
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Начало встречи - в 19.55.
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Встреча команд в первом круге прошла в Киеве и завершилась поражением "Шахтера" с сенсационным счетом 0:6.
"Шахтер" и гладбахская "Боруссия" выступают в одной группе с "Реалом" и "Интером", но при этом лидируют в таблице после первого круга. Немецкая команда набрала 5 очков, у "горняков" - 4 пункта.
Главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр из Турции.
Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур
Боруссия М - Шахтер
Онлайн-трансляция матча
"Горняки" прилетели в Германию накануне.
Заявка "Шахтера" на этот матч. Тайсон пропустит встречу из-за травмы.
Текущая форма команд:
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