"Шахтер" сыграет против менхенгладбахской "Боруссии" на выезде.

25 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М - Шахтер.

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Начало встречи - в 19.55.

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Встреча команд в первом круге прошла в Киеве и завершилась поражением "Шахтера" с сенсационным счетом 0:6.

"Шахтер" и гладбахская "Боруссия" выступают в одной группе с "Реалом" и "Интером", но при этом лидируют в таблице после первого круга. Немецкая команда набрала 5 очков, у "горняков" - 4 пункта.

Главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Боруссия М - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

"Горняки" прилетели в Германию накануне.

Заявка "Шахтера" на этот матч. Тайсон пропустит встречу из-за травмы.

Текущая форма команд:

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Автор: Антон Дударь