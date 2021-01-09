Действующий чемпион Германии уступил обидчику "Шахтера".

Сенесационный камбэк случился 8 января на стадионе "Боруссия Парк", где одноименная команда из Менхенгладбаха принимала в гости лидера сезона - "Баварию".

Обладатели кубка Лиги чемпионов удачно начали встречу. После просмотра видеоповтора судья дал мюнхенцам право на пробитие пенальти, которое хладнокровно реализовал Роберт Левандовски. Впоследствии Леон Горецка удвоил преимущество гостей.

Впрочем еще до перерыва Йонас Хофманн ответил своим мощным дублем и восстановил паритет.

Точку в поединке поставил Флориан Нойхаус, забивший победный гол на 49-й минуте.

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Напомним, что это уже второе поражение "Баварии" в текущем розыгрыше Бундеслиги. Однако первое за три последних месяца. В предыдущий раз мюнхенцы уступали еще в конце сентября "Хоффенхайму", после чего одержали 16 побед при 4 ничьих во всех турнирах.

"Боруссия" М - "Бавария" - 3:2

Голы: Хофманн, 35, 45, Нойхаус, 49 - Левандовски, 20 (с пенальти), Горецка, 26.

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 89), Лайнер, Штиндль (Вольф, 82), Крамер, Хофманн (Янчке, 89), Закария (Херманн, 74), Нойхаус, Эмболо.

"Бавария": Нойер, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Мюллер, Горецка, Дэвис, Левандовски, Дуглас Коста (Коман, 68), Сане.

Обзор матча от телеканала "MEGOGO".

Бундеслига: положение команд

Несмотря на поражение, "Бавария" сохраняет первую позицию в Бундеслиге, имея в активе 33 очка.

9 января в центральном матче тура РБ "Лейпциг" будет принимать дома "Боруссию" Дортмунд, и в случае победы "быки" смогут возглавить турнирную таблицу единолично.

"Боруссия" Менхенгладбах занимает седьмое место, имея 24 зачетных пункта, и вплотную приближается к зоне еврокубков.

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Автор: Budrin Artem