Борис Тащи стал единственным на данный момент представителем Украины в корейской лиге.

Украинский полузащитник Борис Тащи подписал контракт с южнокорейским клубом "Пхохан Стилерс", выступающим в высшем дивизионе национального чемпионата.

Об этом сообщается на официальном сайте корейского клуба.

Читайте такжеДействующий чемпион Китая, купивший у Шахтера за 50 миллионов евро бразильца, прекратил существованиеОтмечается, что "Пхохан Стилерс" пытались подписать Тащи еще летом 2019 года, но тогда осуществить трансфер не удалось.

Украинец уже завершил самоизоляцию после прилета в Южную Корею и 5 марта присоединился к команде.

Тащи будет играть в корейском клубе под №7.

Полузащитник стал единственным на данный момент украинцем в чемпионате Южной Кореи.

Борис Тащи: карьера

Последним клубом 27-летнего футболиста был немецкий "Санкт-Паули", за который он выступал с 2019 года.

До этого украинец выступал за "Черноморец", московское "Динамо", "Говерлу", немецкие "Штутгарт" и "Дуйсбург", а также чешскую "Зброевку".

За национальную сборную Украины Тащи не играл, а в составе юношеских провел 49 матчей, забив 9 голов.

В 2015 году сообщалось, что Тащи получил гражданство Болгарии, однако из-за бюрократических проблем он так и не начал выступать за болгарскую сборную.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь