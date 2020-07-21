Футболист сборной Украины вернулся в Шахтер из аренды

Богдан Бутко выступал за "Лех" в чемпионате Польши.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко завершил аренду в польском "Лехе" и вернулся в донецкий "Шахтер".

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Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Польши.

У клуба была возможность выкупить контракт 29-летнего футболиста, но руководство этого делать не стало.

Бутко был арендован в феврале и успел сыграть за "Лех" 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Из-за пандемии коронавируса раскрыться в полной мере ему не удалось.

Действующее соглашение защитника с "Шахтером" истекает через год. Неизвестно, предоставит ли шанс игроку тренерский штаб Луиша Каштру.

Богдан Бутко является воспитанником "Шахтера". Помимо дончан он также играл за "Волынь", "Ильичевец" и российский "Амкар". В составе сборной Украины на его счету 33 матча.

Стоит отметить, что на постоянной основе за "Лех" выступает еще один украинский защитник Владимир Костевич.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" выиграл титул с рекордным отрывом от соперников в истории УПЛ.

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