По ту сторону экрана иногда сидят бестолковые люди.

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено рассказал, почему перестал пользоваться социальными сетями.

Об этом сообщает Sky Sports.

"Конечно, у меня большой опыт в этом вопросе. Я сталкивался с пренебрежением и в Англии, и в Германии. Однажды произошла такая вещь, она просто не выходила у меня из головы. Это было безумие. Я провел матч очень плохо, и один парень написал мне в соцсети: "Сделай как Энке", - шокирующую историю рассказал голкипер.

Заметим, что Роберт Энке это экс-вратарь "Ганновера", "Бенфики", "Боруссии" и "Барселоны". Он признавался лучшим вратарем Бундеслиги сезона 2008/09, а также был вице-чемпионом Европы-2008 в составе родной сборной Германии. Энке в возрасте 32 лет покончил жизнь самоубийством. Он, словно Анна Каренина, бросился под поезд, который мчался 160 км/ч. Роберт страдал депрессией и обследовался регулярно у психотерапевта. Немец слишком болезненно переживал неудачи в карьере.

Конечно, Лено было крайне неприятно получить такую смс-ку от дурацкого болельщика.

"Когда я это прочитал, то понял, как много глупых людей сидят в соцсетях. По этой причине я ничего не читаю, даже если все идет хорошо. Мне это не надо, это не делает меня лучше, это трата времени. Там столько фейков, люди прячутся за своими компьютерами, чтобы заставить тебя почувствовать себя плохо", - считает Лено.

"Есть много проявлений расизма, презрение в адрес членов семьи. Мне это не нравится, и я это не читаю. Это оказывает влияние на твою жизнь, какой в этом смысл?", - закончил мысль вратарь "Арсенала".

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем