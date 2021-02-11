Немецкий и мексиканский клубы встретятся в финальном матче турнира.

11 февраля в Катаре пройдет финал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют "Бавария" и "Тигрес УАНЛ". Команды выйдут на поле стадиона "Эдьюкейшн Сити".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Тигрес".

Бавария - Тигрес: где смотреть матч

Начало встречи - в 20.00.

"Бавария" выступает в турнире на правах победителя Лиги чемпионов УЕФА, а "Тигрес" - как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Бавария - Тигрес: прогноз букмекеров

"Бавария" начала свой путь на турнире с полуфинала. Мюнхенцы на пути к финалу обыграли египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0.

"Тигрес" сперва прошел корейский "Ульсан Хенде" (2:1), а затем сенсационно выбил бразильский "Палмейрас" (1:0).

Главным арбитром финала назначен уругваец Эстебан Остойич.

Клубный чемпионат мира, финал

Бавария - Тигрес

Онлайн-трансляция матча

Экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк на этом турнире забил уже 3 гола.

В финале "Баварии" придется играть без защитника Жерома Боатенга, который покинул КЧМ-2021 по печальному поводу - умерла его бывшая девушка.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски:

"Мы можем играть лучше, чем играли в полуфинале. Финал - более важная игра, и мы хотим завоевать титул, хотим войти в историю. Мы очень близки к тому, чтобы выиграть шестой трофей за сезон".

В прошлом сезоне "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Германии, Суперкубок Германии, а теперь может завоевать еще один трофей.

"Бавария" может во второй раз в истории выиграть Клубный ЧМ. Впервые мюнхенцам удалось сделать это в 2013 году под руководством Пепа Гвардиолы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем