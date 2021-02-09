Томас Мюллер / фото REUTERS
11 февраля в Катаре пройдет финал Клубного чемпионата мира, в котором встретятся немецкая "Бавария" и мексиканский "Тигрес УАНЛ".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тигрес - Бавария.
Букмекеры считают "Баварию" безоговорочным фаворитом этой дуэли.
На то, что мюнхенцы смогут выиграть в основное время, дается коэффициент 1,21, на ничью - 7,00, а на успех победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ - 15,50.
Коэффициент на итоговую победу "Баварии" - 1,08, а на то, что трофей завоюет "Тигрес" - 9,00.
Клубный чемпионат мира-2021: что нужно знать
- Клубный чемпионат мира проходит с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.
- В полуфинале "Бавария" прошла соперника из Египта, а "Тигрес" сенсационно выбил бразильский "Палмейрас" (1:0).
- От участия в турнире из-за пандемии коронавируса отказался новозеландский "Окленд"
- Чемпионат мира среди клубов проводится в 17-й раз. Он последний раз проходит в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.
- Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.
- В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".
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