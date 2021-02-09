"Бавария" попытается выиграть свой первый трофей в 2021 году.

11 февраля в Катаре пройдет финал Клубного чемпионата мира, в котором встретятся немецкая "Бавария" и мексиканский "Тигрес УАНЛ".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тигрес - Бавария.

Букмекеры считают "Баварию" безоговорочным фаворитом этой дуэли.

На то, что мюнхенцы смогут выиграть в основное время, дается коэффициент 1,21, на ничью - 7,00, а на успех победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ - 15,50.

Коэффициент на итоговую победу "Баварии" - 1,08, а на то, что трофей завоюет "Тигрес" - 9,00.

Клубный чемпионат мира-2021: что нужно знать

Клубный чемпионат мира проходит с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

В полуфинале "Бавария" прошла соперника из Египта, а "Тигрес" сенсационно выбил бразильский "Палмейрас" (1:0).

От участия в турнире из-за пандемии коронавируса отказался новозеландский "Окленд"

Чемпионат мира среди клубов проводится в 17-й раз. Он последний раз проходит в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь