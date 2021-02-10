Жером Боатенг и Касия Ленхардт расстались в начале февраля.

Бывшая девушка защитника "Баварии" Жерома Боатенга, 25-летняя немецкая модель Касия Ленхардт была найдена мертвой.

Об этом сообщает The Sun.

Тело было найдено в квартире девушки. По сообщениям полиции, нет никаких свидетельств того, что девушку могли убить.

Боатенг и Ленхардт расстались только в начале февраля. Они встречались 15 месяцев, однако расставание получилось скандальным. В Instagram Ленхардт назвала Боатенга "настоящим дьяволом и изменщиком", заявила, что футболист "использовал" ее, а также обещала рассказать всю правду об их отношениях, когда оправится от разрыва.

Читайте такжеЛучший бомбардир футбольного клуба из чемпионата Аргентины покончил жизнь самоубийствомКроме того, перед этим Ленхардт разбила автомобиль футболиста, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сам же футболист, комментируя расставание, говорил, что Ленхардт разрушила его отношения с бывшей девушкой Ребеккой, от которой у него есть дети, и шантажировала его.

Как сообщает Sport Bild, Боатенг уже покинул Катар, где "Бавария" сейчас выступает на Клубном чемпионате мира.

"Мы были поражены этой новостью. Джером был у меня в комнате и попросил отпустить его домой. Его не будет в составе некоторое время", - сказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Добавим, что у Ленхардт остался сын Ной, которого она родила от предыдущего партнера.

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Автор: Антон Дударь