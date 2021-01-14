Игроки Баварии / фото REUTERS

Мюнхенская "Бавария" неожиданно покинула Кубок Германии на стадии второго раунда. Действующий чемпион страны сенсационно проиграл клубу "Хольштайн Киль" из второй Бундеслиги.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем мюнхенцы пропустили второй мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

В серии пенальти "Бавария" потерпела поражение со счетом 5:6.

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Как сообщает Gracenote Live, мюнхенцы проиграли команде из низшей лиги в Кубке Германии впервые с сезона 2013-2014.

В двух прошлых сезонах "Бавария" побеждала в Кубке.

"Хольштайн Киль" - "Бавария" - 2:2 (по пенальти - 6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь, 90 - Гнабри, 14, Сане, 47

Видео опубликовано на YouTube-канале German Football.

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Автор: Антон Дударь