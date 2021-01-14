Действующий обладатель трофея покинул турнир.

Мюнхенская "Бавария" неожиданно покинула Кубок Германии на стадии второго раунда. Действующий чемпион страны сенсационно проиграл клубу "Хольштайн Киль" из второй Бундеслиги.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем мюнхенцы пропустили второй мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

В серии пенальти "Бавария" потерпела поражение со счетом 5:6.

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Как сообщает Gracenote Live, мюнхенцы проиграли команде из низшей лиги в Кубке Германии впервые с сезона 2013-2014.

В двух прошлых сезонах "Бавария" побеждала в Кубке.

"Хольштайн Киль" - "Бавария" - 2:2 (по пенальти - 6:5)

Голы: Бартельс, 37, Валь, 90 - Гнабри, 14, Сане, 47

Видео опубликовано на YouTube-канале German Football.

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Автор: Антон Дударь