Мюнхенская "Бавария" неожиданно покинула Кубок Германии на стадии второго раунда. Действующий чемпион страны сенсационно проиграл клубу "Хольштайн Киль" из второй Бундеслиги.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем мюнхенцы пропустили второй мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
В серии пенальти "Бавария" потерпела поражение со счетом 5:6.
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Как сообщает Gracenote Live, мюнхенцы проиграли команде из низшей лиги в Кубке Германии впервые с сезона 2013-2014.
В двух прошлых сезонах "Бавария" побеждала в Кубке.
"Хольштайн Киль" - "Бавария" - 2:2 (по пенальти - 6:5)
Голы: Бартельс, 37, Валь, 90 - Гнабри, 14, Сане, 47
Видео опубликовано на YouTube-канале German Football.
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