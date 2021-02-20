Бавария сенсационно проиграла в матче чемпионата Германии

Лучшая команда планеты уже второй матч подряд не может выиграть.

Неожиданный результат случился 20 февраля на стадионе "Дойче Банк Парк", где лидер сезона "Бавария" пожаловала в гости к франкфуртскому "Айнтрахту". Первый тайм неожиданно закончился со счетом 2-0 в пользу хозяев. Затем "Бавария" отквитала 1 мяч усилиями Роберта Левандовски. "Айнтрахт" - "Бавария" 2:1 Голы: Камада, 12, Юнес, 31 - Левандовски, 53 "Бавария": Нойер, Боатенг, Зюле, Алаба, Дэвис, Коман, Рока (Горетцка, 46), Сане, Киммих, Шупо-Мотинг (Мусиала, 82), Левандовски "Айнтрахт": Трапп, Тута, Хинтерегер, Н'Дика, Туре, Хасебе, Роде (Ильзанкер, 67), Костич, Камада (Цубер, 90+3), Юнес (Баркок, 74), Йович (Ахе, 68) Читайте также Звездный футболист объявил об уходе из Баварии Бундеслига: положение команд Вопреки потере очков, "Бавария" сохраняет первую позицию в Бундеслиге, имея в активе 49 баллов.

"РБ Лейпциг" на втором месте. У "быков" 44 зачетных пункта и матч в запасе. Теоретически подопечные Юлиана Нагельсманна могут сократить расстояние и вернуть интригу в чемпионскую гонку.

"Айнтрахт" и "Вольфсбург" делят третью позицию. У них по 42 очка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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