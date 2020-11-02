Это произойдет в том случае, если в составе киевлян будет выявлен еще один случай заражения коронавирусом.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" может быть перенесен с 4 ноября на другую дату из-за вспышки коронавируса в составе киевского клуба.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Матч не состоится, если утром 3 ноября, когда игроки "Динамо" пройдут тестирование в Барселоне, будет выявлен хотя бы один положительный результат.

Читайте такжеБарселона - Динамо: УЕФА назначил на матч Лиги чемпионов арбитра из АПЛ

В таком случае матч будет перенесен согласно протоколу УЕФА.

Дело в том, что в Барселону полетело всего 19 игроков "Динамо" - 13 из них заявлены на Лигу чемпионов по списку "А", еще 6 - по списку "В". 13 футболистов в списке "А" - это минимум, который требует УЕФА согласно своему протоколу.

По информации digisport.ro, делегация "Динамо" в Барселоне будет отправлена из аэропорта на изоляцию. Дальнейшие решения будут приниматься после тестирования.

Коронавирус в "Динамо": что нужно знать

Коронавирус в "Динамо" выявлен сразу у восьми футболистов, ассистента главного тренера команды Эмила Караса и четверых сотрудников клуба.

В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.

Позже положительный тест на COVID-19 сдал еще один вратарь - Денис Бойко.

Перед игрой с "Барселоной" "Динамо" назвало имена еще шести футболистов, которые инфицированы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь