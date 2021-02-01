"Барселона" на своем поле обыграла "Атлетик".

В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Атлетик" Бильбао со счетом 2:1.

Звездный нападающий Лионель Месси открыл счет блестящим ударом со штрафного. Аргентинец забил свой юбилейный 650 гол в составе "Барселоны". А победу каталонцам принес Антуан Гризманн.

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Благодаря этой победе "Барселона" набрала 40 очков и обошла "Реал" в таблице чемпионата Испании за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Отставание от лидирующего "Атлетико" - 10 очков, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

"Барселона" - "Атлетик" - 2:1

Голы: Месси, 20, Гризманн, 74 - Альба, 49 (автогол).

"Барселона": Тер Штеген, Мингеса, Араухо, Умтити, Альба, Пьянич (Роберто, 67), де Йонг, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Месси, Гризманн (Ленгле, 84)

"Атлетик": Симон, Капа (Лекуэ, 84), Альварес, Мартинес, Бершиш, Де Маркос (Беренгер, 67), Гарсия, Венседор (Весга, 66), Муниаин, Гарсия, Уильямс (Вильялибре, 84)

Видеообзор матча от медиасервиса MEGOGO.

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Автор: Антон Дударь