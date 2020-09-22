Артуро Видаль / фото REUTERS
"Интер" совершил трансфер полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.
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Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.
Сумма трансфера составила всего один миллион евро. Эти деньги каталонцы получат по частям.
33-летний чилийский футболист был членом основного состава "Барселоны", но оказался не нужен новому главному тренеру команды Рональду Куману.
Всего за "Барсу" Видаль провел 96 матчей и забил 11 голов, а также стал победителем чемпионата Испании и обладателем Суперкубка страны.
В прошлом хавбек уже играл в Италии, защищая цвета "Ювентуса".
фото inter.it
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