Артуро Видаль продолжит карьеру в Италии.

"Интер" совершил трансфер полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.

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Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила всего один миллион евро. Эти деньги каталонцы получат по частям.

33-летний чилийский футболист был членом основного состава "Барселоны", но оказался не нужен новому главному тренеру команды Рональду Куману.

Всего за "Барсу" Видаль провел 96 матчей и забил 11 голов, а также стал победителем чемпионата Испании и обладателем Суперкубка страны.

В прошлом хавбек уже играл в Италии, защищая цвета "Ювентуса".

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Перевод: Данил Слесь