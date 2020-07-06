Милевский заразился коронавирусом и сыграл матч в чемпионате Беларуси - СМИ

В "Динамо-Брест" сложная ситуация с COVID-19.

В белорусском клубе "Динамо-Брест" общее число заболевших коронавирусом достигло 15 человек.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации издания, в списке оказалось десять футболистов и еще пять сотрудников клуба.

При этом заразились трое украинских игроков - нападающий Артем Милевский, полузащитник Александр Нойок и защитник Евгений Хачериди. Нойок был госпитализирован.

Стоит отметить, что руководство Высшей лиги Беларуси отказало клубу в переносе поединка со "Смолевичами", который состоялся 3 июля и завершился вничью со счетом 3:3.

Нойок и Хачериди пропускали эту игру, тогда как Милевский участвовал в поединке и заработал решающий пенальти.

По информации источника, тест экс-форварду "Динамо" сделали уже после матча - он оказался положительным. В то же время, вспышка COVID-19 в клубе произошла еще до игры.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер украинского клуба заразился коронавирусом.

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