Милевский заразился коронавирусом и сыграл матч в чемпионате Беларуси - СМИ
В белорусском клубе "Динамо-Брест" общее число заболевших коронавирусом достигло 15 человек.
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Об этом сообщает Tribuna.com.
По информации издания, в списке оказалось десять футболистов и еще пять сотрудников клуба.
При этом заразились трое украинских игроков - нападающий Артем Милевский, полузащитник Александр Нойок и защитник Евгений Хачериди. Нойок был госпитализирован.
Стоит отметить, что руководство Высшей лиги Беларуси отказало клубу в переносе поединка со "Смолевичами", который состоялся 3 июля и завершился вничью со счетом 3:3.
Нойок и Хачериди пропускали эту игру, тогда как Милевский участвовал в поединке и заработал решающий пенальти.
По информации источника, тест экс-форварду "Динамо" сделали уже после матча - он оказался положительным. В то же время, вспышка COVID-19 в клубе произошла еще до игры.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер украинского клуба заразился коронавирусом.
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