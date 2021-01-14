Артем Милевский встречался с девушкой из Беларуси.

Нападающий "Миная" Артем Милевский рассказал о своих самых длительных и самых коротких отношениях.

В интервью "ТаТоТаке" Милевский сказал, что расстался с девушкой из Беларуси Валерией, с которой встречался два с половиной года.

"Был в отношениях два с половиной года. Сейчас это, скорее всего, стоп. Но жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие - нет. Поэтому пока стоп", - сказал Милевский.

"Только недавно это прекратилось, поэтому я не очень хочу обсуждать, вспоминать. Два с половиной года - это самые длительные мои отношения. Вообще у меня, наверное, ни с кем больше не было таких отношений", - добавил футболист.

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Милевский рассказал и о самых коротких отношениях с девушками:

"Были ли отношения, которые длились несколько минут? Да, были и такие. Бывало, что и имени так и не узнал".

Также он назвал самые экзотические места, в которых у него был секс:

"В самолете, в машине, в туалете. Ну это такое... Как поместились в туалете самолета? Залезли там кое-как, пролезли".

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Автор: Антон Дударь