Артем Милевский назвал отличие своего поколения футболистов от нынешнего.

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, что любит выпить пива после матчей.

Об этом Милевский сказал в программе "Футбольный формат" на YouTube, говоря о том, чем молодое поколение футболистов отличается от его поколения.

"Не пьют они. С ними не интересно", - сказал Милевский.

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"Если завтра игра, то сегодня или за два-три дня ты же не будешь пить. Но после игры я не знаю, как люди могут не посидеть, не попить пивка с пацанами. Не знаю... Для меня это вообще дико", - отметил нападающий.

Он также задался вопросом, что нынешнее поколение игроков делает после матчей:

"Нынешняя молодежь - что они делают после игры? Водичка, и все?".

Артем Милевский: возвращение в УПЛ

В декабре Милевский стал свободным агентом после того, как у него истек контракт с брестским "Динамо".

24 декабря нападающий вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем".

Милевский прокомментировал свое возвращение в УПЛ, отметив, что "Минай", скорее всего, "последняя команда" для него.

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Автор: Антон Дударь