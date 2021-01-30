"Арсенал" не проигрывает в АПЛ уже 7 матчей подряд.

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" пожаловал в гости к "Арсеналу".

Ворота обоих коллективов остались "сухими". Судья Майкл Оливер зафиксировал нулевую ничью.

Заметим, что по разные стороны баррикад сыграли сегодня бывшие игроки донецкого "Шахтера" - Фред и Виллиан.

В следующем туре "Арсенал" поедет в гости к "Вулверхэмптону", а "Ман Юнайтед" дома сыграет с "Саутгемптоном". Оба матча пройдут 2 февраля.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Шоу, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака - Фред, Мактомини (Марсиаль, 37), Фернандеш - Погба, Рэшфорд (Гринвуд, 80), Кавани.

"Арсенал": Лено - Соареш, Луиз, Холдинг, Бельерин - Парти, Джака, Смит-Роу (Эдегор, 83) - Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 94), Мартинелли (Виллиан, 46).

АПЛ: положение команд

"Манчестер Сити" (44 очка) на вершине таблицы. Более того, у "горожан" есть игра в запасе. На втором месте "Манчестер Юнайтед" (41 очко). "Лестер" в активе имеет 39 пунктов и занимает третью строчку.

"Ливерпуль" (37 очков) идет четвертым. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко на 5-й позиции. У них 35 очков.

"Тоттенхэм" и "Эвертон" делят вместе шестую позицию, потому что у них по 33 зачетных пункта. "Арсенал" поднялся на 8-ю строчку и имеет в активе 31 очко. "Челси" на 9-й позиции. У "синих" 30 очков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем