Замены Юргена Клоппа принесли великолепный результат.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" дома проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:3.

В первой половине встречи команды голов не забивали. Все изменила замена Юргена Клоппа, выпустившего своего "джокера" со скамейки запасных - Диогу Жоту. 24-летний португалец оформил дубль и сделал разницу. Еще один мяч на счету Мохамеда Салаха.

Это уже вторая подряд победа чемпионов Англии в чемпионате и, похоже, кризис постепенно проходит, а дела налаживаются. Мерсисайдцы поднялись на 5-ю позицию и имеют 49 баллов.

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 0:3

Голы: Жота, 64, 82, Салах, 68

"Арсенал": Лено, Тирни (Соареш, 45), Габриэл, Чемберс, Холдинг, Партей, Едегор, Себальос (Эль-Нэнни, 58), Пепе, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 77).

"Ливерпуль": Алиссон, Кабак (Уильямс, 84), Робертсон (Жота, 61), Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Салах, Алькантара, Мане, Фирмино (Вейналдум, 78).

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АПЛ: положение команд

"Арсенал" пока занимает девятое место в АПЛ, имея 42 очка.

"Ливерпуль" наверстывает упущенное и пытается догнать топ-4. У мерсисайдцев 49 очков и пятая позиция. До зоны Лиги чемпионов всего 2 балла.

Уверенно лидирует в АПЛ по-прежнему "Манчестер Сити", набравший уже 74 очка.

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Автор: Будрин Артем