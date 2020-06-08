"Убрал из команды игроков": экс-футболист Шахтера назвал ключевое решение Шевченко в сборной Украины

Вячеслав Шевчук считает, что Андрей Шевченко наладил атмосферу в сборной Украины.

Экс-футболист Вячеслав Шевчук рассказал о важном решении, которое Андрей Шевченко принял после прихода на пост главного тренера сборной Украины.

По словам Шевчука, Шевченко исправил ситуацию с атмосферой в команде, перестав вызывать игроков, которые нарушали дисциплину.

"На Евро-2016 были нюансы, связанные с дисциплиной. Кто-то не пришел на установку, кто-то проспал, были такие моменты. Михаил Фоменко - авторитетный и опытнейший человек. Сложно было управлять такой командой, он не мог найти баланс. Плюс ребята пользовались этой слабиной и садились на шею, позволяли себе всякие вещи. Шевченко уже на Евро-2016 видел, что происходит.

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Возглавив сборную, он сразу убрал из команды тех игроков, которые нарушают эту атмосферу. Я не хочу называть фамилии, все понимают, кто это. Каждый осознает свои ошибки. Мы видим, на каком уровне сейчас играет сборная, как ребята прогрессируют. Шевченко движется в правильном направлении", - приводит слова Шевчука сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством команда сперва не смогла преодолеть квалификацию на ЧМ-2018, но затем пробилась в дивизион А в Лиге наций, а также с первого места в группе вышла на Евро-2020.

Как сообщал УНИАН, ранее Шевченко официально продлил контракт со сборной Украины.

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