Шевченко официально продлил контракт со сборной Украины

Специалист будет тренировать сборную еще два с половиной года.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о продлении контракта с тренерским штабом сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

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Руководитель УАФ сделал заявление на конгрессе, видео которого опубликовано на YouTube-канале организации.

"Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года", - сказал Павелко.

Прошлое соглашение Шевченко истекало этим летом. Таким образом, тренер отработает у руля сборной на Евро-2020, который перенесен на следующий год из-за коронавируса. Также команда под руководством Шевченко попытается пробиться на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины 15 июля 2016 года, заменив на этом посту Михаила Фоменко.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вместе с тренерами сборной Украины помог военному госпиталю в Киеве.

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