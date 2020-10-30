Анатолий Трубин заинтересовал клубы АПЛ и представителя Бундеслиги.

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин стал трансферной целью нескольких европейских клубов.

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Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, 19-летний голкипер привлек внимание английских "Челси" и "Арсенала", а также немецкого "Байера".

Эти клубы начали следить за Трубиным после его ярких выступлений в последних матчах Лиги чемпионов.

"Горняки" потеряли из-за коронавируса Андрея Пятова, после чего Трубин занял место в воротах команды и удачно сыграл против "Реала" (3:2) и "Интера" (0:0).

Также молодой вратарь провел уже пять матчей за "Шахтер" в УПЛ.

Контракт Трубина с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации портала, зарплата голкипера составляет 5 тысяч евро в месяц, что может позволить претендентам сделать ему более выгодное предложение.

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Автор: Данил Слесь