Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин стал трансферной целью нескольких европейских клубов.
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Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, 19-летний голкипер привлек внимание английских "Челси" и "Арсенала", а также немецкого "Байера".
Эти клубы начали следить за Трубиным после его ярких выступлений в последних матчах Лиги чемпионов.
"Горняки" потеряли из-за коронавируса Андрея Пятова, после чего Трубин занял место в воротах команды и удачно сыграл против "Реала" (3:2) и "Интера" (0:0).
Также молодой вратарь провел уже пять матчей за "Шахтер" в УПЛ.
Контракт Трубина с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года. По информации портала, зарплата голкипера составляет 5 тысяч евро в месяц, что может позволить претендентам сделать ему более выгодное предложение.
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