УПЛ: Александрия проиграла второй матч подряд со счетом 1:5

Александрийцы потерпели второе крупное поражение после карантина.

В заключительном матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Десну".

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Гости одержали разгромную победу со счетом 5:1.

У александрийцев голом отличился Третьяков, но в ответ команда получила сразу пять - дубль на счету Филиппова, а еще по одному результативному удару совершили Калитвинцев и Гитченко. Окончательный счет перед самым финальным свистком установил Тотовицкий.

Стоит отметить, что с 60-й минуты "Александрия" играла в меньшинстве после удаления Бабогло.

"Александрия" - "Десна" - 1:5

Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79 (с пенальти), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7

"Александрия": Панькив, Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54), Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82), Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Имереков, Западня, Огиря, Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80), Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов

Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух

Удаление: Бабогло, 60

"Десна" набрала 49 очков и сравнялась по этому показателю с "Зарей" - команды занимают 3-4 места и отстают от "Динамо" на три пункта. "Александрия" идет пятой, набрав 43 очка.

Для подопечных Владимира Шарана это уже второе разгромное поражение подряд после карантина - в прошлом туре команда с аналогичным счетом была разбита киевским "Динамо".

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