Украинец своей спиной был готов лечь под выстрел мяча.

В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" выиграл у "Ливерпуля" со счетом 1:4.

В первом тайме подопечные Юргена Клоппа получили право на штрафной удар. "Сити" выстроили стенку по указаниям вратаря. Внизу в горизонтальное положение положили украинца Зинченко, чтобы мяч не прошел под стенкой.

Партнер Александра по защите Диаш схватил его за шею и передвинул на метр влево словно бревно.

Dias dragging Zinchenko. Just an incredible out-of-context clip pic.twitter.com/NdGb1nAPAP — Henry Bushnell (@HenryBushnell) February 7, 2021

В сети шутят, что Диаш очень "нежно" схватил Зинченко, потому что День всех влюбленных уже скоро.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 ассист в 15 матчах за "Сити" во всех турнирах.

В 2021 году Зинченко уже семь раз выходил на поле в стартовом составе "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Будрин Артем