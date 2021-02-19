Александр Караваев удалил аккаунт в соцсети.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что удалил аккаунт в Instagram, чтобы жена не ревновала его к другим девушкам.

Об этом он сказал для YouTube-канала "Отдушивдушу".

"Почему удалил страницу? Надоело. Просто девушки стали писать? Ну, и это тоже. Стало неприятно моей жене. Удалил аккаунт, чтобы искоренить проблему. Что именно ей не понравилось? Что девушки часто пишут смс. Хотя я особо не общался. Есть просто знакомые, ты с ними общаешься долгое время. Бывает, ответишь на что-то, жене это не нравилось. Сильно ревновала", - сказал Караваев.

Читайте такжеПрямо перед свадьбой: футболисту Зари выбили зуб во время матча (фото)"Instagram мне нужен был, чтобы смотреть и лайкать фото. Хотя девушек я не лайкал. Ведь когда у меня появилась жена, я и так понимал, что если буду лайкать, ей будет неприятно", - добавил он.

Отметим, что Караваев женился во второй раз летом 2020 года на девушке по имени Инна. От первого брака футболист воспитывает дочь Ариану.

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Автор: Антон Дударь