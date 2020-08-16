"Терпели 26 лет": экс-тренер Динамо Хацкевич высказался о протестах в Беларуси
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о протестах в Беларуси, которые начались в связи с фальсификацией результатов выборов президента страны.
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Об этом Хацкевич сказал в комментарии для by.tribuna.com.
"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы - сильный и смелый народ", - сказал Хацкевич.
Белорусский тренер назвал действия спецслужб беспределом и выразил уверенность, что они понесут наказание:
"Действия - ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным".
Хацкевич также рассказал о том, что в ходе протестов избили внука его друга:
"Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали".
Напомним, на данный момент Хацкевич возглавляет российский "Ротор".
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
- 16 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку.
- Футболист сборной Беларуси отказался играть за национальную команду при режиме Лукашенко.
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