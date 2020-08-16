"Терпели 26 лет": экс-тренер Динамо Хацкевич высказался о протестах в Беларуси

Действия ОМОНа Александр Хацкевич назвал "полным беспределом".

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о протестах в Беларуси, которые начались в связи с фальсификацией результатов выборов президента страны.

Читайте также"Надеюсь, без переломов": футболиста сборной Беларуси арестовали за участие в акции протеста

Об этом Хацкевич сказал в комментарии для by.tribuna.com.

"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы - сильный и смелый народ", - сказал Хацкевич.

Белорусский тренер назвал действия спецслужб беспределом и выразил уверенность, что они понесут наказание:

"Действия - ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным".

Хацкевич также рассказал о том, что в ходе протестов избили внука его друга:

"Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали".

Напомним, на данный момент Хацкевич возглавляет российский "Ротор".

Протесты в Беларуси: хронология

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь