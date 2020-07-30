Клуб УПЛ объявил о расставании с главным тренером

Александр Бабич покинул пост главного тренера "Мариуполя" после трех лет.

ФК "Мариуполь" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Александром Бабичем и его тренерским штабом.

Об этом сообщается на официальном сайте мариупольского клуба.

"ФК "Мариуполь" благодарит Александра Бабича и его тренерский штаб за прекрасную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и больших побед", - говорится в заявлении клуба.

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Бабич возглавлял "Мариуполь" на протяжении трех сезонов, под его руководством команда провела 101 матч.

Под руководством тренера мариупольцы дважды выходили в квалификацию Лиги Европы и два раза добирались до полуфинала Кубка Украины. Лучшим результатом команды в УПЛ стало четвертое место.

В этом сезоне "Мариуполь" не сумел пробиться в топ-шестерку УПЛ. Команда заняла восьмое место, после чего не смогла завоевать путевку в Лигу Европы через плей-офф.

Как сообщал УНИАН, в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы "Мариуполь" проиграл "Колосу".

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