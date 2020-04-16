"Нельзя начинать новый": главный тренер Шахтера выступил за доигровку футбольного сезона
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру высказал свое мнение о завершении футбольного сезона 2019-2020.
В интервью изданию tsf.pt Каштру выразил мнение, что нужно доиграть нынешний сезон, прежде чем начинать следующий:
"Нет никакого смысла начинать новый сезон, не закончив предыдущий. Нужно закончить его, когда будет возможность. Чемпионство - это результат борьбы по итогам того количества туров, которое было утверждено в самом начале.
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Пусть следующий сезон будет более напряженным, можно отказаться от розыгрыша национальных кубков, проводить по одному матчу на каждой стадии еврокубков, что угодно. Однако сейчас одно можно сказать наверняка - следующий сезон не может начаться без завершения текущего".
Напомним, на момент остановки сезона "Шахтер" уверенно лидирует в УПЛ, опережая своего ближайшего преследователя "Зарю" на 13 очков, а также имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы (в первом матче 1/8 финала "горняки" на выезде обыграли "Вольфсбург со счетом 2:1).
Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко раскритиковал УАФ и УПЛ за неопределенность в вопросе завершения сезона.