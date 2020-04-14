"Братские народы": экс-футболист Динамо Алиев сказал, чей Крым

Александр Алиев заявил, что крымчане останутся для него украинцами.

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос, чей Крым.

Об этом Алиев сказал в интервью сайту Sport24.ru.

"Когда я приехал на Украину, он был украинским. Сейчас - это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо", - сказал Алиев.

Следом футболист заявил, что Крым - все же Украина, а также выразил надежду, что "братские народы" помирятся:

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"Я приехал в молодости в Украину, и помню, ездил на сборы с киевским "Динамо" в Ялту. Тогда существовала команда "Таврия" из Симферополя - они играли в чемпионате Украины.

Крым - это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно".

Алиев также высказал мнение о возвращении Крыма Украине:

"Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально".

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев показал результат своего теста на коронавирус.