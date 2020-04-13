"Была внутренняя уверенность": Шевченко вспомнил матч с Россией и легендарный гол Филимонову

Бывший футболист отметил, что гол со штрафного не был случайностью.

Главный тренер сборной Украины и бывший футболист национальной команды Андрей Шевченко вспомнил исторический матч с Россией в отборе на Евро-2000, который завершился вничью 1:1 и позволил украинской команде выйти в стыковые поединки.

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На 88-й минуте поединка в Москве единственный гол в составе гостей со штрафного забил Андрей Шевченко - голкипер россиян Александр Филимонов выронил мяч в собственные ворота. Эта игра стала последней между сборными Украины и России.

"Была тяжелая игра. Против меня действовали персонально, часто нарушали правила - включали тактику мелкого фола. Думаю, при современном судействе арбитр раздал бы в том матче немало карточек. Впрочем, в то время я уже привык к такому вниманию. Даже французы старались меня плотно опекать - один в один не оставляли, постоянно шла страховка. Все понимали, что мне нельзя давать пространство, я этим хорошо пользовался. Для меня не было проблемой обыграть одного или двоих защитников и убежать от них. Вот меня и сбивали, толкали, держали за футболку", - цитирует Шевченко zbirna.com.

По словам экс-форварда, он специально пробивал по воротам, а не пытался навесить в штрафную:

"Когда появился этот штрафной, у меня была какая-то внутренняя уверенность. Сразу подумал: "Буду бить, это шанс". Мы ушли от поражения и вырвали эту путевку в плей-офф.

Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал - "Баварии", "Карпатам", кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо. Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением".

Стоит отметить, что в стыковых матчах сборная Украины не смогла пройти Словению (суммарный счет - 2:3).

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко вспомнил яркие моменты периода карьеры в "Милане".