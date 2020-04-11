"Считают селюками": экс-футболист Шахтера и Мариуполя встал на защиту украинского языка

Рустам Худжамов отметил, что говорить на государственном языке - это важно для сохранения нации.

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов раскрыл проблему отношения к украинскому языку в некоторых регионах страны.

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37-летнего футболиста цитирует Tribuna.com.

"Проблема, что в нашей стране считают селюками украинцев за то, что мы разговариваем на украинском. Разговаривая на украинском, мы становимся селюками, становимся бандеровцами. Чем-то таким не очень хорошим, хотя мы разговариваем на своей родной земле на родном языке", - отметил Худжамов.

Также голкипер сравнил Львов и Мариуполь в плане качества жизни:

"Разница между Львовом и Мариуполем есть, но она зависит не от языка, а от социальной среды, которая сформировалась в этом конкретном регионе. Во Львове накладывает отпечаток близость Европы, воспитанность какая-то. Там есть варианты, как зарабатывать.

В Мариуполе, к сожалению, у людей не так много возможностей зарабатывать нормальные деньги для жизни. Это не делает их виноватыми в том, какие они есть. Они выросли в такой среде, где нет работы, перспектив. Потому человек понимает, что попала в капкан. В последние годы ситуация меняется".

Напомним, недавно Худжамов покинул "Мариуполь" в статусе свободного агента из-за хронических проблем с коленом.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" сравнил чемпионаты Украины и России.