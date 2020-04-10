В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург (фото)

Ремонт фасада арены должен быть завершен до конца текущего года.

В Кривом Роге стартовала реконструкция стадиона "Металлург".

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Об этом сообщила пресс-служба Криворожского горсовета.

Планируется проведение полного ремонта спортивного комплекса, который вмещает 29 700 зрителей. Будут обновлены помещения, заменены трибуны, а также создан гидроизоляционный шар чаши стадиона и реставрирован фасад комплекса.

"На данный момент начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы - монолитобетонных лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений", - заявил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.

Стоимость работ оценивается в 55 миллионов гривен, сообщает 34.ua.

Стадион "Металлург" был построен в 1970-м году, а последняя реконструкция состоялась в 1999-м. Ранее на этой арене матчи в элитном дивизионе чемпионата Украины проводил "Кривбасс", который был расформирован в 2013 году.

В настоящий момент "Металлург" - домашняя арена "Горняка" из Второй лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что английский топ-клуб предоставил знаменитый стадион для помощи в борьбе с коронавирусом.