"Точно сильнее": легионер Динамо сравнил чемпионаты Украины и России

Бенито ранее выступал в РПЛ за "Тамбов".

Нигерийский полузащитник Бенито, который в зимнее межсезонье перешел в киевское "Динамо", сравнил уровень чемпионатов Украины и России.

В интервью сайту Sport Arena, Бенито сказал, что общий уровень чемпионата выше в России, однако лидеры УПЛ "Шахтер" и "Динамо" сильнее лидеров РПЛ.

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"Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд", - сказал Бенито.

"Динамо" и "Шахтер" сильнее российских "Зенита", "Спартака" и ЦСКА? Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. "Зениту" даже забивал в выездном матче. Я могу тебе сказать, что "Динамо" - точно сильнее "Зенита".

Отметим, что в России Бенито выступал за "Тамбов" в 2018-2019 годах.

Нигериец еще не дебютировал за первую команду "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал третье место команды в чемпионате "случайностью".