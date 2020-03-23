Футболист Динамо назвал третье место команды в УПЛ "случайностью"

Виталий Буяльский считает, что чемпионат Украины нельзя завершать досрочно.

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский не поддерживает вариант завершения сезона украинской Премьер-лиги без доигровки туров. При таком развитии событий столичный клуб может не попасть в Лигу чемпионов, так как по дополнительным показателям уступает вторую строчку "Заре".

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Футболиста цитирует пресс-служба УПЛ.

"Доигрывать надо в любом случае, иначе и тот, кто выиграет, не будет чувствовать вкус победы, и кто окажется в зоне вылета будет считать это несправедливым, ведь еще остается играть много матчей.

Нынешнее третье место "Динамо" - стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно - это все прекрасно видели", - отметил Буяльский.

Также футболист предложил свой вариант завершения сезона:

"Доиграть нужно, пусть и в сжатые сроки, проводя по два матча в неделю. В Англии так играют - все нормально, ничего страшного нет. Мы не играем в еврокубках, перелетов по Европе не будет, одним словом - никаких проблем".

В 23-м туре УПЛ, который стал последним перед паузой на карантин, киевляне сыграли вничью с "Десной" (1:1), а "Заря" обыграла "Шахтер" (1:0), благодаря чему луганчане обошли команду Алексея Михайличенко.

УНИАН ранее сообщал о том, что в "Динамо" приняли решение продлить карантин из-за пандемии коронавируса.